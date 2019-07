Sehr sonnig und hochsommerlich warm mit Werten zwischen 29 und 34 Grad. Perfektes Badewetter am Mittwoch.

Wetter in St. Veit und Feldkirchen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Badewetter auch am Mittwoch © Fuchs Jürgen

Der Mittwoch beschert uns überall in unserem Land sehr freundliches Badewetter. Dabei scheint die Sonne zumeist den ganzen Tag ungestört und vor allem bis über Mittag gibt es auch kaum nennenswerte Wolken am Himmel. In der Folge entwickeln sich dann über den Bergen ein paar Quellwolken. Die allermeisten davon bleiben klein und sind deshalb auch harmlos. Nur manche könnten zum Abend hin etwas größer werden. Gewitter dürfte es jedoch trotzdem keine geben.