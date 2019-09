Wetter in St. Veit und Feldkirchen

Maximal werden am Mittwoch 19 bis 22 Grad erreicht © Fuchs Jürgen

Sehr wahrscheinlich steigt der Luftdruck in bodennahen Luftschichten weiter an. Der Südwestwind in der Höhe weht zwar nur schwach, doch bringt er trockene Warmluft mit.