Wetter in St. Veit und Feldkirchen

Am Mittwoch wird es spätwinterlich kalt © Helmuth Weichselbraun

Auf den Wetterkarten erkennt man weiterhin ein starkes Hoch mit Zentrum über dem Baltikum. Trotzdem werden die Wolken nun bei uns von Südosten her generell dichter. Es sind auch erste Schneeschauer möglich. "In höheren Luftschichten macht sich nämlich ein sogenanntes Höhentief über Italien bemerkbar", merkt der Wetterfachmann Werner Troger an.