Teils sonnig, weitere Milderung. Temperaturen steigen in zweistelligen Bereich.

Wetter in St. Veit und Feldkirchen

© APA/BARBARA GINDL

Wir verbleiben in höheren Luftschichten zwar weiterhin in einer leicht wechselhaften Nordwestströmung, doch steht diese unter Zwischenhocheinfluss. Eine sogenannte Warmfront streift uns vorübergehend mit ein paar Wolkenfeldern, doch im Tagesverlauf setzt sich wiederholt die Sonne durch. Die Temperaturen steigen weiter signifikant an.