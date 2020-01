Wetter in St. Veit und Feldkirchen

© Jürgen Fuchs

Der Hochdruckeinfluss wird zwar tagsüber langsam etwas schwächer, trotzdem überwiegt am Freitag das sehr freundliche Winterwetter. Zunächst gibt es kaum Wolken am Himmel und daher scheint nach Sonnenaufgang oft die Sonne wieder länger. Lediglich ein paar dichtere Nebel- oder Hochnebelbänke könnten da und dort störend sein. Erst später am Tag kommt eine sich abschwächende Kaltfront näher und somit ziehen auch erste Wolkenfelder auf.