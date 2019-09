Nach Nebel in der Früh setzt sich untertags die Sonne durch. Die Temperaturen sind herbstlich.

Wetter in St. Veit und Feldkirchen

Mit Kindern kann man den Freitag sicher im Freien genießen © Sunny studio/Fotolia

Nach der Auflösung einiger Nebelbänke sehr sonnig, 14 bis 19 Grad. Ein Hochdruckgebiet bestimmt am Freitag weitgehend das Wetter in unserem Land. Dabei sind zu Tagesbeginn aber auch ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder möglich. Sollte es diese geben, dann dürften sie sich zumeist am Vormittag wieder auflösen können. Außerhalb davon ist es sehr sonnig und nur gelegentlich mischen auch ein paar hochliegende Federwolken mit.