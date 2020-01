Facebook

Der Meteorologe empfiehlt am Dienstag einen Skitag © ARochau - stock.adobe.com

Eine riesiges Hoch mit dem Namen "Ekart" erstreckt sich vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer und bestimmt somit auch unser Wetter. Das ist eigentlich bereits das dritte riesige Hoch in diesem Jänner. Strahlend sonniges Wetter ist vielfach die logische Folge. Weil die Luftmassen sehr trocken sind, gibt es selbst in den Tallagen und Richtung Zollfeld nur abschnittsweise Nebel. Auf den Bergen wird es nun deutlich milder. "Das schöne Wetter sollte man unbedingt auf den Pisten oder bei einer Skitour ausnutzen", empfiehlt der Meteorologe Werner Troger. Die Temperaturen sind am Morgen winterlich und daher auch sehr frostig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 0 Grad in manchen Tal- oder Beckenlagen und bis zu plus 5 Grad in höheren Lagen. Am mildesten ist es an den Sonnenhängen vor allem in mittleren Lagen um 1500 Meter.