Wetter in St. Veit und Feldkirchen

© Christian Charisius

Noch einmal verstärkt sich der Tiefdruckeinfluss vom Süden her etwas. Deshalb sind die Wolken bei uns am Dienstag auch zumeist dicht und vor allem in den südlichen Landesteilen schneit und regnet es auch häufiger. Weniger feucht ist es nach Norden hin und dort dürfte es zum Teil sogar trocken sein. Die Schneefallgrenze pendelt tagsüber zumeist nahe 1300 m Seehöhe.