Der Goldene Herbst hat sich verabschiedet. Es geht nass und kühl in Richtung November.

Wetter in St. Veit und Feldkirchen

Wo man die Gastgärten gerade noch genossen hat, ist an draußen sitzen nicht mehr zu denken © Eva Maria Griese/KK

Wir befinden uns im Bereich einer sogenannten Luftmassengrenze, wobei der Tiefdruckeinfluss überwiegt, es wird nass und kühl. Bei zumeist dichten Wolken ist überall mit Regen zu rechnen und es kühlt insgesamt weiter ab. Vor allem am Vormittag regnet es recht verbreitet mit Schwerpunkt Richtung Ossiacher See. In der zweiten Tageshälfte gibt es vermehrt Niederschlagspausen.