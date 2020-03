Das Thermometer klettert am zweiten Tag dieser Arbeitswoche auf mehr als 10 Grad, nur einige Wolkenfelder stören den Sonnenschein.

Wetter in St. Veit und Feldkirchen

Immer wahrscheinlicher wird jetzt die Blütenpracht in den Gärten © Fotolia/Doris Oberfrank-List

Nach Abzug einer nur schwachen Kaltfront steigt der Luftdruck vorübergehend an. Es folgt jedoch eine wenig aktive Warmfront nach. Sie bringt uns meist nur harmlose Wolkenfelder. Die Bewölkung lockert insbesondere am Vormittag vorübergehend auf, um dann am Nachmittag wieder zuzunehmen.