Nach langsamer Auflösung von Hochnebelfeldern zeitweise sonnig bei 5 bis 10 Grad am Nachmittag.

Wetter in St. Veit und Feldkirchen

© Fuchs Jürgen

Der derzeit vorherrschende Hochdruckeinfluss ist nur schwach ausgeprägt, er sorgt aber am Freitag nach der unterschiedlich raschen Auflösung einiger dichter Nebel- oder Hochnebelfeldern über den Niederungen tagsüber für langsam sonnigeres Wetter und vorübergehend wird es am Nachmittag an einigen Orten im Land recht freundlich sein.