Es könnte sein, dass man morgen Gewitterwolken erspähen kann. © Jürgen Fuchs

Zunächst meist sonniger, später einzelne Regenschauer oder Gewitter, 19 bis 23 Grad. Labil geschichtete und auch feuchtere Luft legt sich am Samstag über unser Land. Zunächst sollte aber die Sonne doch auch noch länger scheinen können und mit der Sonne steigen die Temperaturen zum Beispiel in Friesach am Nachmittag auf Werte nahe +22 Grad.