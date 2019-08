Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© mahey - Fotolia

Eine Gewitterfront, die über Nacht nördlich der Alpen vorbeizog hat auch uns etwas feuchtere und sogar labil geschichtete Luft mitgebracht. Daher mischen am Sonntag tagsüber immer wieder ein paar dickere Wolken mit und dies stören auch zeitweise die Sonne. Vor allem ab dem Nachmittag könnten diese Quellwolken sogar vereinzelte Regenschauer oder vielleicht auch Gewitter mitbringen. Zumeist sollte es jedoch trocken bleiben. "Vor allem bei längeren Vorhaben auf den Bergen sollte man jedoch vorsichtiger sein und die Vorgänge am Himmel immer wieder einmal genauer unter die Lupe nehmen", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger. Es ist auch weiterhin noch hochsommerlich warm mit Temperaturen zum Beispiel in Guttaring nahe 28 Grad am Nachmittag.