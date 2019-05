Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Vom Westen her nähert sich am Samstag langsam eine aktive Kaltfront. Vor ihr dürfte es besonders am Vormittag aber auch noch mehr auflockern können und es zeigt sich daher zeitweise die Sonne. In der Folge zieht es dann jedoch dichter zu und vor allem zum Abend hin steigt das Risiko für Regenschauer an. Einige dieser Regengüsse könnten sogar kräftiger ausfallen und auch von Blitz und Donner begleitet werden.