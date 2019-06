Recht sonnig und auch weiterhin sommerlich warm. Temperaturen am Samstag bis 27 Grad möglich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Samstag bleibt es warm © KLZ/Hoffmann

Zunächst sind da und dort ein paar hochliegende Wolkenfelder möglich. Diese dürften jedoch kaum stören können. Tagsüber scheint dann häufig die Sonne und sie sollte sogar zumeist bis zum Abend beherrschend am Himmel sein. Lediglich über den Bergen und dabei speziell in Richtung Norden könnten sich am Nachmittag oder Abend einige Quellwolken ausbilden. Dabei sind ganz vereinzelte Regenschauer oder Gewitter zwar durchaus möglich, wahrscheinlicher bleibt es jedoch trocken.