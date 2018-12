Facebook

© ladysuzi - stock.adobe.com

Zwischen einem Hoch mit Zentrum über Frankreich und einem Tief über Polen strömen kalte Luftmassen zu den Alpen. Eine nordwestliche Strömung bestimmt mit dieser kalten Luft unser Wettergeschehen. Dabei scheint die Sonne gebietsweise durchaus länger. Einzig im Nockgebiet sind weiterhin - von Norden her übergreifend - ein paar Schneeschauer möglich. Der Wind weht teils lebhaft. Nicht nur im Berich Glödnitz weht ein kräftiger Nordwind. Die Tageshöchstwerte erreichen beispielsweise in Liebenfels rund plus 5 Grad. Vielfach stellen die Biowetterreize derzeit die Widerstandskräfte auf eine harte Probe. "Wer leicht zu Schnupfen oder einer Erkältung neigt, sollte sich nur dick eingepackt ins Freie begeben", rät der Wetterexperte Werner Troger.