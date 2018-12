Mittelkärntner Wetter Trotz Sonnenscheins bleibt es am Dienstag recht kalt

Nur vereinzelt könnte sich in der Früh, speziell im Zollfeld, abschnittsweise Nebel oder Hochnebel halten.

Am Dienstag herrscht tolles Freizeitwetter © Fuchs Jürgen

Der Luftdruck steigt weiter an und wir geraten in den Einflussbereich eines Zwischenhochs. Die Sonne scheint dabei örtlich völlig ungestört, und zwar den ganzen Tag über. Nur vereinzelt könnte sich in der Früh abschnittsweise Nebel oder Hochnebel halten. Das betrifft speziell das Zollfeld.