Mittelkärntner Wetter Sonne und warm, so schaut's aus für Samstag

Eine Option für Samstag in einem wunderschönen Foto. Auch in den Bergen wird es warm © KÄRNTEN WERBUNG

Zumeist wieder sonnig und am Nachmittag auch recht mild, 6 bis 10 Grad. Der Samstag beschert uns anhaltenden Hochdruckeinfluss und somit tagsüber zumeist auch sehr freundliches Wetter. Die einströmenden, milden Luftmassen sorgen außerdem für ausgesprochen angenehme Temperaturen am Nachmittag und so erwarten wir zum Beispiel in St. Veit Werte nahe plus 10 Grad.