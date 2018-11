Mittelkärntner Wetter Sonne und Nebel lösen am Dienstag Kaltfront auf

Facebook

Der Dienstag hat Temperaturen von bis zu 15 Grad parat © travnikovstudio - stock.adobe.co

Der föhnige Südwind flaut ab und von Westen her macht sich eine Kaltfront bemerkbar. Sie löst sich allerdings auf ihrem Weg zu uns weitgehend auf und schwächt sich deutlich ab. Hoher Luftdruck und eine südwestliche Strömung in der Höhe bestimmen unser Wetter. Dabei gibt es einen Mix aus Nebel, Sonne sowie durchziehenden Wolkenfeldern. Die Sonne hat es gebietsweise schwer sich besser in Szene zu setzen. Zähe Nebelbänke halten sich schwerpunktmäßig im Zollfeld. Der Nebel/Hochnebel könnte so manchem durchaus aufs Gemüt schlagen und depressive Verstimmungen bewirken. Aber das sollte kein großes Problem darstellen, denn abseits der Nebelzonen ist es freundlicher mit mehr Sonnenschein. "Raus aus dem Nebel lautet daher die Devise", schlägt der Wetterfachmann Werner Troger vor. Die Temperaturhöchstwerte schaffen örtlich fast 15 Grad.