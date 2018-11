Facebook

Eine Schlechtwetterfront bestimmt am Samstag zunehmend unser Wetter. Die Wolken sind oder werden rasch dichter und es kommen vom Südwesten bereits auch Regenschauer auf, wobei die Schneefallgrenze über 1500 Meter Seehöhe ansteigen sollte. Am meisten regnen dürfte es im in den südlichen Landesteilen. Sonnige Auflockerungen sind tagsüber kaum zu erwarten.