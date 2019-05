Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Frost gefährdet Obstblüten und damit den Ernteertrag massivst © EXPA/Jakob Gruber

Ein Zwischenhoch mit dem Namen "Maxine" zeichnet für unser Wetter am Dienstag verantwortlich. Nach einer kalten Nacht wird es tagsüber wärmer und es scheint die meiste Zeit die Sonne. Achtung: In der Früh drohen örtlich frostige Temperaturen. Wo ist es in der Früh am kältesten? Wahrscheinlich im Gurktal und Metnitztal. Dabei sinkt die Temperatur am Boden stellenweise auf Werte um -3 Grad.