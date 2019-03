Facebook

Wer am Donnerstag den Frühling genießen möchte, sollte vielleicht einen Schirm mitnehmen © Fuchs Jürgen

Vom Westen nähert sich langsam eine Kaltfront, 9 bis 14 Grad. Im Vorfeld einer sich nähernden Schlechtwetterfront ist es bei uns am Donnerstag zunächst noch recht föhnig und die Wolken lockern daher auch immer wieder auf. Mit dem föhnigen, oft auch lebhaften Wind und der Sonne steigen die Temperaturen am Nachmittag zum Beispiel in St. Veit an der Glan auf Werte um +15 Grad.