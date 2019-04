Facebook

© S.H.exclusiv - stock.adobe.com

Typisches, freundliches Frühlingswetter beschert uns der Karsamstag. Die Sonne scheint tagsüber zumeist sogar ungestört und Wolken oder Quellwolken spielen zunächst kaum eine Rolle. Lediglich ein paar kleine und damit auch harmlose Quellwölkchen über den Bergen sind dann in den Nachmittagsstunden nicht ganz unmöglich. Zumeist bleibt es aber bis zum Abend makellos sonnig und somit freundlich. "Die Temperaturen steigen bis zum mittleren Nachmittag deutlich an und erreichen in den allermeisten Niederungen mehr als 20 Grad", prophezeit der Meteorologe Reinhard Prugger. In der Früh ist es aber immer noch relativ frisch, am Nachmittag erwarten wir dann zum Beispiel in Weitensfeld Werte um 21 Grad.