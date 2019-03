Mittelkärntner Wetter"Irmelin" lässt am Dienstag die Kaltfront verschwinden

Facebook

Es wird wieder wärmer, gut für die Eistiger, die man schon überall sieht © Fuchs Jürgen

Nach Durchzug einer Kaltfront steigt der Luftdruck wieder stärker an. "Die vorherrschende und allgemein kühlere Nordströmung gelangt zunehmend unter Hochdruckeinfluss", behauptet der deswegen gut gelaunte Wetterexperte Werner Troger. Ein Hoch mit dem Namen "Irmelin" dehnt sich von Westen her in Richtung Alpen aus und trocknet die Luft ab. Gleichzeitig setzt sich bei uns in Kärnten rasch sehr sonniges Wetter durch, und zwar fast überall im Land.