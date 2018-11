Mittelkärntner Wetter Hochnebelartige Wolken und wenig Sonne am Samstag

Die Wolken dominieren, vielleicht am Nachmittag etwas Sonne. Noch immer zu warm für die Jahreszeit.

Die Chancen auf Sonne steigen Samstag Nachmittag an © APA/BARBARA GINDL

Der Samstag beschert uns mit dem herrschenden Südwind in der Höhe oft viele, teils auch hochnebelartige Wolken. Die Wolken sind vor allem zu Beginn des Tages oft noch sehr dicht und ein paar Regentropfen sind durchaus möglich. Im Verlauf des Tages werden dann aber die Wolken doch langsam wieder löchriger und deshalb steigen besonders in den Nachmittagsstunden die Chancen für Sonne langsam an.