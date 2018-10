Mittelkärntner Wetter Hoch "Viktor" heizt am Donnerstag ein

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© dpa/dpaweb Leonhard

Wir liegen im Einflussbereich von Hoch "Viktor" mit Zentrum über Osteuropa. Etwaige Frühnebelfelder lösen sich auf und dann gibt es meist sehr sonniges Wetter zu genießen. Erst später am Tag tauchen ein paar harmlose Wolkenfelder im Nockgebiet auf. Mit Höchstwerten bis über 20 Grad bleibt es für die Jahreszeit weiterhin sehr mild. Die Warmluftzufuhr reicht bis in große Höhen hinauf. "Besonders gut sieht man dies an der Entwicklung der Nullgradgrenze", so der Meteorologe Werner Troger. Sie klettert im Tagesverlauf allmählich wieder bis auf etwa 3500 Meter Seehöhe an. Tipp: Joggen, Wandern oder Radfahren - der Goldene Oktober lädt zu Aktivitäten im Freien ein!