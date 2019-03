Mittelkärntner Wetter"Gebhard" lässt die Sonne am Donnerstag nicht richtig durch

Facebook

Im Süden kriegen Hunde und ihre Begleiter vielleicht mehr Sonne ab © APA/SCHLAGER

Trocken und teils sonnig, bis über 10 Grad, so zeigt sich das Wetter am Donnerstag. Mit einer sehr starken Nordwestströmung in der Höhe ziehen immer wieder Wetterfronten zu den Alpen. Das Tief mit dem Namen "Franz" ist eigentlich bereits wieder Geschichte. Nun greift allmählich Tief "Gebhard" zunehmend in das Wettergeschehen ein.