Bis zu 15 Grad werden erwartet, nur ab und zu werden Wolkenfelder auftreten. In der Früh wird es kalt.

© dpa/Tobias Hase

Einiges an Sonnenschein, tagsüber mehr als 15 Grad. Unser Wetter wird vom stabilen Skandinavienhoch namens "Katharina" bestimmt. Wir liegen am Südrand des Hochs, damit ist auch mit kleinen Einschränkungen zu rechnen: So weit weg vom Zentrum des Hochs sind nämlich hin und wieder Wolkenfelder und vielleicht sogar einzelne, kurze Schauer im Bergland möglich.