Mittelkärntner Wetter Es wird ein kalter Freitag

© APA/ROLAND SCHLAGER

Tagsüber zumeist recht freundliches Wetter bei Temperaturen zwischen -2 und +2 Grad. Der Nordwind in der Höhe beschert uns am Freitag allgemein trockenere Luftmassen. Damit setzt sich tagsüber im Großteil des Landes recht freundliches und somit auch länger sonniges Wetter durch. Etwas dichter dürften die Wolken nach Norden hin am Morgen und dann wieder zum Abend sein. "Der in der Höhe vorübergehend etwas nachlassende Wind sorgt für eine leichte Abkühlung in vielen Niederungen", prophezeit Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts. Die Temperaturen sind deshalb durchaus winterlich geprägt und steigen nach zumeist recht frostigen Morgenstunden am Nachmittag zum Beispiel in Brückl auf Werte bis nahe +2 Grad. Kälter ist es zum Beispiel in St. Urban, wo die Werte kaum den Gefrierpunkt übersteigen sollten.