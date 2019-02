Mittelkärntner Wetter Ein kleines Ratespiel ist das Wetter am Samstag

Regen oder Schnee? Das ist noch nicht so sicher. Auf alle Fälle hat ein Tief die Region im Griff.

Zur Sicherheit sollte die Schneeschaufel parat stehen am Wochenende © Fotolia/Jon Schulte - stock.adobe.com

Das Tiefdruckgebiet mit Zentrum über dem Golf von Genua bringt aus der Nacht noch zum Teil Schneefall und in den Niederungen auch Schneeregen oder Regen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen ein und fünf Grad im Plus-Bereich. Die Schneefallgrenze steigt über 1000 m Seehöhe an. Tagsüber bleibt es schaueranfälliger und die Schneefallgrenze steigt sogar noch etwas weiter an. Zwischendurch ist es sogar zum Teil trocken und ein paar Aufhellungen sind möglich.