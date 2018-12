Mittelkärntner Wetter Der Samstag ist ein perfekter Tag für Wintersport

Zunächst zeigt sich der Samstag mit überwiegend sonnigem und mildem Wetter. Im Laufe des Tages bilden sich Wolkenfelder. Die Temperaturen halten sich zwischen 1 bis 5 Grad plus.

© KK/Bad Kleinkirchheimer Bergbahn

Ein Hochdruckausläufer bestimmt bei einer nordwestlichen Höhenströmung am Samstag weitgehend den Wetterablauf bei uns im Land. Deshalb scheint auch tagsüber zumeist für längere Zeit die Sonne. Im Laufe des Tages ziehen dann vom Norden her langsam wieder ein paar Wolkenfelder auf, die später zum Abend hin dann besonders in Richtung Gurktaler Alpen dichter werden sollten.