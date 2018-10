Facebook

Wer nach dem Sturm nun im Garten aufräumen muss, am Mittwoch könnte das passen © Fotolia/Kathrin39

Zumeist trocken mit sonnigen Auflockerungen, 10 bis 14 Grad. So sieht der Mittwoch aus. Der in der Höhe weiterhin recht lebhafte Südwind wird etwas trockener und deshalb sind die Wetterverhältnisse in der Wochenmitte auch etwas günstiger.