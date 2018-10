Facebook

Der Luftdruck beginnt am Freitag zu fallen. Trotzdem überwiegt am Nationalfeiertag in den meisten Orten vorerst noch der freundliche Eindruck. Die Nebelfelder im Zollfeld lösen sich rasch auf. Die Temperaturen bleiben für Ende Oktober deutlich zu mild. Die Höchstwerten erreichen beispielsweise in Hüttenberg mehr als 15 Grad. Es wird vorerst der letzte freundliche Tag sein, denn für das Wochenende zeichnet sich ein markanter Wetterwechsel ab. "Das schöne Altweibersommerwetter sollte man daher am Feiertag noch einmal unbedingt ausnutzen", rät der Meteorologe Werner Troger. Der Wind dreht auf südliche Richtungen.