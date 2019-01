Mittelkärntner Wetter Der Freitag wird großteils sonnig

In den Morgenstunden überall deutliche Minusgrade, dann kämpft sich die Sonne durch. Nordwind nach wie vor spürbar.

© APA/BARBARA GINDL

Am Ostrand eines Hochs wird schubweise feuchtere Luft mit Schnee zur Alpennordseite geführt. Die Alpensüdseite bleibt mit Nordföhn einmal mehr weitgehend abgeschirmt. Trotz einiger Wolkenfelder ist es daher bei uns mitunter recht sonnig, wie etwa im Raum Liebenfels. Die Temperaturen sind absolut winterlich geprägt. "Bei einer Skitour oder einem Skitag auf den Pisten muss man sich wirklich warm anziehen", rät Werner Troger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts. Die Frühwerte liegen deutlich im Minusbereich, die Höchsttemperaturen schaffen sicherlich nicht überall Plusgrade. Der Nordwind ist nach wie vor spürbar, weht aber zumeist nicht mehr ganz so stark wie an den Vortagen.