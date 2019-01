Mittelkärntner Wetter Der Dienstag bringt bis zu 10 Grad

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs Jürgen

Das Hoch, das sich seit Jahresbeginn unter Verstärkung nach England verlagert hatte und das an seiner Ostflanke enorme Niederschlagsfelder mit Schnee gegen die Nordalpen führte, dehnt sich von Westen her zu den Alpen aus. Und so kann sich in Mitteleuropa wieder normaleres Wetter einstellen. Der Luftdruck beginnt insgesamt stärker zu steigen und gleichzeitig wird trockenere Luft zu den Alpen geführt. Meist recht sonniges Wetter ist bei uns die logische Folge. "Der Wind flaut allerdings nur langsam ab", gibt Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts trotzdem Hoffnung für alle windgeplagten Menschen. Mild: Im Raum Liebenfels sind am Nachmittag Höchstwerte bis nahe 10 Grad nicht ausgeschlossen.