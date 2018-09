Mittelkärntner Wetter Am Sonntag wird es wieder wärmer

Facebook

Am Nachmittag scheint die Sonne sogar zeitweise etwas länger © Fuchs Jürgen

Zunächst ziehen die Wolkenfelder einer Warmfront vom Westen her über unser Land hinweg und die Sonne hat es somit schwerer. Tagsüber lockern dann jedoch diese Wolken auch wieder auf und es zeigt sich vor allem in den Nachmittagsstunden sogar zeitweise etwas länger die Sonne. Es sollte tagsüber zumeist trocken bleiben. Dabei steigen im sogenannten Warmsektor eines Tiefs auch die Temperaturen wieder leicht an und erreichen zum Beispiel in Friesach am Nachmittag Werte nahe 19 Grad.