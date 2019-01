Mittelkärntner Wetter Am Sonntag nähert sich eine Kaltfront

Vor einer Kaltfront ist es wechselnd wolkig. Temperaturen liegen zwischen null bis plus drei Grad.

Die Kaltfront erreicht uns in der Nacht zum Montag © Fuchs Jürgen

Vom Westen her nähert sich am Sonntag nur sehr langsam eine Kaltfront. Sie erreicht uns dann in der Nacht zum Montag. Tagsüber gibt es deshalb einen Mix aus etwas Sonnenschein und teils auch dichteren Wolkenfeldern. Dabei sollte es aber noch bis zum Abend trocken sein.