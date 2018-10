Facebook

Wetter am Samstag: 16 bis 20 Grad © Fuchs Jürgen

Am Samstag bestimmt ein Hochdruckgebiet das Wetter in unserem Land. In der Früh könnten jedoch über den Niederungen einige dichtere Nebel- oder Hochnebelfelder vorhanden sein. Diese lösen sich dann am Vormittag wieder auf.