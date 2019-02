Mittelkärntner Wetter Am Samstag ist es wieder ein wenig frischer

Facebook

Der Samstag eignet sich noch einmal gut für einen winterlichen Ausflug in die Berge © KK

Die Temperaturen erreichen Werte zwischen +4 bis +8 Grad. Ein sehr kräftiges Hochdruckgebiet dehnt sich am Samstag zu uns aus und leitet zu einer weiteren, länger andauernden Schönwetterphase über. Zunächst sind noch da und dort ein paar Restwolken vor allem in den Bergen möglich. Tagsüber setzt sich dann jedoch zumeist rasch sehr sonniges Wetter durch und Wolken spielen in der Folge kaum noch eine wesentliche Rolle.