Mittelkärntner Wetter Am Mittwoch hilft eine Extra-Portion Kältecreme

Die Temperaturen lassen weiterhin einen rückläufigen Trend erkennen. In der Früh ist es sehr frostig, tagsüber steigen die Temperaturwerte nahe plus drei Grad.

© fotolia

Der Luftdruck steigt an und wir geraten zunehmend in den Einflussbereich von Hochdruckgebiet "Frido". In den meisten Orten scheint zumindest zeitweise die Sonne. Vielfach flaut der Wind nun immer öfter ab, auch im Glödnitztal. "Dennoch ist eine Extra-Portion Kältecreme sicherlich kein Fehler", meint der Wetterfachmann Werner Troger vom Privatwetterdienst "meteo experts".