Teilweise zeigt sich am Freitag die Sonne. Es bleibt weiterhin mild. Die Temperaturen halten sich um die plus 5 Grad.

Schwacher Hochdruckeinfluss und milde Südwinde bestimmen unser Wettergeschehen. Die Wolken einer Warmfront sind nicht allzu dicht und lassen die Sonne immer wieder mal scheinen. Ein größerer Unsicherheitsfaktor ist der Nebel. In den Niederungen halten sich einige Nebelfelder bis um die Mittagszeit (zum Beispiel am Zollfeld). Leichter hat es die Sonne definitiv am Nachmittag.