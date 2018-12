Mittelkärntner Wetter Am Freitag schaut der Schnee auf einen Blick vorbei

Facebook

Das tägliche Grau könnte durch Weiß ersetzt werden. © Fotolia/Christian Schwier

Kalt und zumeist auch dichter bewölkt mit etwas Schneefall, das ist die Wetterlage am Freitag. Das wetterbestimmende Höhentief zieht nur sehr langsam weiter nach Osten. Am Freitag sind daher bei uns im Land die Wolken zumeist auch noch recht dicht und es kann auch ein wenig schneien, eher am Vormittag als am Nachmittag.