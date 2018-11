Mittelkärntner Wetter Am Freitag nähert sich Schlechtwetterfront

Facebook

Vom Westen her nähert sich eine Schlechtwetterfront unserem Land. Deshalb werden die Wolken im Verlauf des Tages auch außerhalb einiger dichter Nebel- oder Hochnebelfelder über den Niederungen tendenziell dichter und dichter und verdecken somit auch zunehmend die Sonne. Die Sonne zeigt sich aber trotzdem noch zwischendurch, vor allem in den Vormittagsstunden auf den Bergen. "Vor allem kleinere Vorhaben in der Natur sich durchaus möglich und man kann deshalb für den Freitag zum Beispiel eine kurze Wanderung planen", meint Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts. Die Temperaturen erreichen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Brückl und in St. Veit Werte nahe am Gefrierpunkt.