Mittelkärntner Wetter Am Donnerstag herrscht "gebrechliches" Zwischenhoch

Dem Tiefdruckgebiet namens "Oskar" folgt ein neues, eher gebrechliches Zwischenhoch. In höheren Luftschichten macht sich ein sogenannter Höhentrog bemerkbar und dieses Gebilde beeinflusst derzeit unser Wetter. "Richtig schön wird es aus diesem Grund ziemlich sicher nirgends", behauptet der Wetterexperte Werner Troger. Damit lockern die hochnebelartigen Wolken nur gebietsweise etwas auf. In der zweiten Hälfte des Tages hat es die Sonne zumindest örtlich etwas leichter. Meist bleibt es weitgehend trocken, nur anfangs kann es lokal leichtes Schneegriesel oder ein paar Schneeflocken geben. Es kündigt sich nochmals ein kalter Wintertag an: Die Höchstwerte schaffen beispielsweise in Friesach kaum mehr als -1 Grad.