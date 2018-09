Mittelkärntner Wetter 25 Grad am Dienstag, September steuert auf Rekord zu

Morgen wird es wieder sommerlich, 25 Grad in Mittelkärnten erwartet. In den meisten Bereichen bleibt es trocken.

Ein Hoch zeichnet für unser Wetter verantwortlich. Damit scheint nach Auflösung von örtlichem Frühnebel (z. B. Zollfeld, Krappfeld) verbreitet die Sonne oder es ist nur gering bewölkt. Am Nachmittag bilden sich nur im Bergland etwas mehr Quellwolken. Die Niederschlagsbereitschaft ist allgemein gering. Der Dienstag endet daher zumeist mit gänzlich trockenen Bedingungen. Mit Höchstwerten von rund 25 Grad ist es für die Jahreszeit einmal mehr überdurchschnittlich warm. "Der September 2018 scheint sich zu einem richtigen Spätsommermonat mit absolut rekordverdächtigen Temperaturen zu entwickeln", zeigt sich der Meteorologe Werner Troger auch sehr optimistisch für den weiteren Monatsverlauf. Aufgrund des warmen Wetters haben manche Freibäder und Seen die Saison verlängert. Tipp: Wer noch mal schwimmen will, sollte die Bedingungen ausnutzen.