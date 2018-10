Mittelkärntner Wetter 20 Grad am Dienstag, aber es wird neblig

Facebook

Ein Hochdruckgebiet mit dem Namen "Viktor" zeichnet für unser Wetter verantwortlich. Es verlagert sein Zentrum weiter in Richtung Osteuropa. Dabei bleibt in den tieferen Schichten zum Teil feuchte Hochnebelluft liegen. "Nebel und Hochnebel sind bei dieser Wetterlage sicherlich die größten Unsicherheitsfaktoren", behauptet Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Erst nach Auflösung bzw. abseits einiger Hochnebelfelder zeigt sich die Sonne länger. Was die Anzahl der Sonnenstunden angeht, sind örtlich sicherlich Unterschiede feststellbar: Im Zollfeld und im Hügelland rund um Feldkirchen tut sich die Sonne wahrscheinlich am schwersten. Nach einer milden Nacht liegen die Tageshöchsttemperaturen nahe 20 Grad. Der Wind weht aus südöstlicher Richtung.