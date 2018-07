Kärnten Dieser Promi urlaubt gerade am Ossiacher See

Die deutsche RTL-Moderatorin Nazan Eckes genießt derzeit mit ihrer Familie die Kärntner Sonne und lässt es sich am Ossiacher See gut gehen.

Hier am Ossiacher See lassen Eckes und ihre Familie die Seele baumeln © Instagram/Nazan Eckes

Urlaub in Kärnten ist selbst bei deutschen Promis kein Geheimtipp mehr. Zu den treuen Gästen zählt auch die deutsche TV-Moderatorin Nazan Eckes, die derzeit mit ihrem Mann Julian Khol und ihren beiden süßen Söhnen Lounis und Ilyas am Ossiacher See die Seele baumeln lässt. Das "Aprilwetter" im Juli macht der immer fröhlichen Moderatorin scheinbar nichts aus, im Pulli und kurzer Hose geht es am Montag ganz in der Früh mit dem Ruderboot hinaus auf den See.