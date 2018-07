Kleine Zeitung +

Möllbrücke, Feldkirchen, Völkermarkt Hund fiel über Motorradfahrer her

Am Freitag kam es in Kärnten zu vielen Unfällen: Bei Sachsenburg verunfallte ein 26-jähriger Motorradfahrer. In Feldkirchen wurde ein Mopedfahrer von einem Hund angefallen und in Völkermarkt kam ein Belgier mit seinem E-Fahrrad zu Sturz.