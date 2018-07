Facebook

Die "Carinthische Wassermusik" bei der Generalprobe © Neumüller/CS

"So jung war der Carinthische Sommer noch nie“, zeigte sich Intendant Holger Bleck bei der Präsentation des Programms überzeugt. Und zwar schon zum Auftakt: Manuela Kerer hat die diesjährige Wassermusik geschrieben, mit der heute (14. Juli) um 21.20 Uhr das Festival um und auf dem Ossiacher See eröffnet wird. Als Motto dient der Südtiroler Komponistin die Zeile „Wia a Spiagl“ aus dem Kärntnerlied „Übarn See sing ih ume“: Alternierend dazu wird es künftig auch die Kirchenoper alle zwei Jahre geben. Da im Vorjahr „Hemma“ auf dem Programm stand, wird dieses Markenzeichen des CS erst wieder 2019 zu erleben sein. Der offizielle Festakt geht schon zuvor (18 Uhr) im Stift Ossiach über die Bühne, Julya Rabinowisch wird dabei die Festrede halten.