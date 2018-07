Ossiacher See„An der Staatsoper zu dirigieren, wäre ein Traum“

Facebook

Joel entspannt am Ossiacher See mit seiner Frau (links) oder beim Kochen (rechts). © Markus Traussnig

Ihre Wohnung liegt fast direkt am Ossiacher See, was hat Sie hierher geführt?

ALEXANDER JOEL: Als ich einmal in Salzburg an einem See war, habe ich gemerkt, dass es für mich nichts Schöneres gibt und ich einen Ort brauche, um im Sommer zur Ruhe zu kommen. Dann haben wir gezielt nach einer Wohnung an einem See gesucht und zum Glück diese gefunden. Der einzige Wermutstropfen daran ist, dass ich nicht genügend Zeit habe, sie noch mehr zu genießen. Kärnten liebe ich aber seit 20 Jahren.

